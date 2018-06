Trova una strana creatura nel suo giardino: «Non ho mai visto niente del genere» Ecco di cosa si tratta

Un piccolo serpente a due teste. Una 46enne spagnola, Luján Eroles, ha fotografato e pubblicato su Facebook una strana creatura dal corpo ricoperto di squame, che somiglia molto a un serpente e pare avere due teste.«Non avevo mai visto nulla di simile, ha dichiarato la donna come riporta anche il Mirror, «ho temuto potesse essere velenoso e pericoloso. Lujan, non riuscendo a capire di cosa potesse trattarsi ha messo in rete la foto e ha chiesto ai suoi contatti di aiutarlo a capire cosa fosse. Dalle ricerche è emerso che la verità era molto lontana dai sospetti del 46enne.L'animale in questione, infatti, era in realtà unche sarebbe divenuto una farfalla, assolutamente innocuo. La strana forma e il colore servono all'animale per mimetizzarsi e permettere di portare a termine la metamorfosi lontano dagli occhi dei predatori.