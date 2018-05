Dai poeti agli animali, al via la campagna social promossa da Zoomarine

Dai versi di illustri poeti e scrittori ai versi degli animali. Prende il via una campagna educativa social/culturale, che fa seguito all’ennesimo ritrovamento di una tartaruga Caretta Caretta trasportata dalla Capitaneria di Porto al “Pronto Soccorso del Mare” il centro della Zoomarine Trust Onlus, attraverso la quale si intende porre l’accento sui numerosi pericoli quotidiani che vedono coinvolti gli animali marini e non. L’intento della campagna #abbandonalatuaignoranzadifendiiloroversi, promossa dal Parco Marino Zoomarine e ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, è quello di sensibilizzare i giovani su temi quali prevenzione, tutela, abbandono, per poi coinvolgerli utilizzando le forme di linguaggio attuali, come Facebook e Twitter, ma anche musicali per gli estimatori del rap, e postare sui social emozioni, esperienze o considerazioni inerenti al mondo animale e racchiuse in pochi “versi”. Uno sguardo attento al passato per proteggere il futuro con lo scopo di sviluppare il senso di responsabilità attraverso esempi positivi che loro stessi potranno emulare. Testimonial alcuni personaggi dello spettacolo, dello sport e della musica, tra i quali Enzo Salvi, Massimiliano Rosolino, Alice Sabatini, Willy Stendardo, Morgana Giovannetti, Fori Dar Centro, che hanno sposato la causa lanciando in rete una serie di video contenenti proprio celebri versi di poeti e scrittori del passato e pronti a sottolineare il loro impegno nei confronti della cultura e della prevenzione, in linea con la mission prevista dalla Zoomarine Trust Onlus la cui anima didattica e scientifica è rivolta proprio ad un percorso educativo per i bambini ed i teen-ager di oggi che saranno gli uomini e le donne di domani. Coloro che parteciperanno inviando i loro post o i video (da postare sulla pagina Facebook Zoomarine) aventi per protagonista il proprio animale del cuore, i momenti di condivisione, le conquiste fatte all’insegna dell’amore reciproco, avranno la possibilità di partecipare al gran gala organizzato in occasione dell’imminente inaugurazione della nuova attrazione del parco tutta per gli amici a quattrozampe.



