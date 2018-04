Cucciolo di alpaca nato allo zoo di Napoli: festa per Teo

🐾 Ecco a voi Teo 🐾



📰 I nomi, le idee e i voti con cui ci avete aiutato erano davvero tanti! E la notizia del nome per il piccolo alpaca è arrivata ai nostri amici di la Repubblica Napoli!



😁 Venite a trovarlo! Saremo aperti anche il 25 Aprile e il... https://t.co/hweUFHpDlA — Lo Zoo di Napoli (@loZOOdiNAPOLI) 20 aprile 2018

Si chiamaed è un bellissimo esemplare di, appena nato allo. Il nome selezionato tra i più votati, è stato scelto dal pubblico che ha espresso la propria preferenza sui social. La nascita di un cucciolo è una grande gioia per lo staff dello Zoo di Napoli che lavora costantemente per garantire salute e benessere a tutti gli animali del parco, che ogni tanto, come in questo caso, regalano grandi sorprese. Dopo la nascita del piccolo siamango Gennarino, l'alpaca dal colore chiaro, che con il tempo diventerà più intenso, come il manto dei genitori, è un evento accolto dai Keeper e i veterinari oltre che dal pubblico, con grande gioia anche perché è sintomo di una corretta gestione dal punto di vista etologico-comportamentale e veterinario.