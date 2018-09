Cercasi accarezzatore di gatti in un'isola greca: 35mila candidati

Accarezzatore di gatti cercasi. Piccolo stipendio ma alloggio gratuito con vista mare, sull'isola greca di Siro, nell'Egeo. Ma davvero ti pagano per fare le coccole a 50 mici? Quattro ore al giorno e poi relax? Sì, tutto vero e le domande arrivate per questo singolare lavoro sono state 35mila in un mese, da 83 paesi diversi.

« Per quattro ore al giorno cerchiamo un appassionato di gatti, possibilmente con più di 45 anni, amante della tranquillità e della natura. - si legge nell'annuncio apparso sui social la prima settimana di agosto da God's Little People Cat Rescue - il candidato deve saper sussurrare ai gatti che abitano nel santuario di Siro e deve avere un'esperienza veterinaria valida. I felini dovranno essere nutriti e poter vivere in un ambiente pulito, ma tra le mansioni è prevista anche una buona dose di coccole da dispensare ogni giorno » . E il web è impazzito, seppur in fondo all'annuncio si precisava una remunerazione modesta ma, in compenso, la possibilità di vivere una vita diversa.

« Quando abbiamo pubblicato l'annuncio, ci aspettavamo circa 20 o 30 candidature - hanno detto a Abc News Joan e Richard Bowell di God's Little People Cat Rescue - siamo rimasti sconvolti e questo per noi significa tantissimo, perché vuol dire che là fuori ci sono migliai di persone che amano davvero i gatti e sono disposti ad allontanarsi da casa pur di dare una vita dignitosa ai felini » .

I fondatori del santuario spiegano anche di aver ricevuto molte domande del tipo: « È vero questo annuncio? Un lavoro pagato con una casa e un'auto per accudire i gatti? Ma questo è un sogno » . Il lavoro inizierà a novembre e presto si saprà chi sarà il vincitore di questa maratona: « Considerate che stiamo dedicando un minuto ad ogni vostro curriculum. - spiega la coppia con un nuovo post Facebook - quindi ci vorranno 35 mila minuti, ovvero 585 ore, in sostanza 24 giorni. Ma a fare questo lavoro sono 4 volontari mentre guardano e accarezzano i gatti » . .

Domenica 9 Settembre 2018



