Zaniolo e il regalo di Natale ai piccoli tifosi della Roma

Ultimo aggiornamento: 15:25

Prima di partire per Dubai, Zaniolo ha avuto il tempo di regalare un sorriso ai piccoli tifosi giallorosso. La Roma, attraverso i propri social network, ha diffuso una clip in cui si racconta una storia da sogno... natalizio. Un incontro sorprendente, un regalo indimenticabile ricevuto al centro sportivo di Trigoria. Alcuni ragazzi erano stati chiamati per commentare, come telecronisti, i gol della stellina giallorossa. E, proprio mentre urlavano ai gol di Zaniolo, ecco il loro idolo apparire in carne e ossa.