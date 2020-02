Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono lasciati: ecco chi è la nuova fiamma del calciatore della Roma

Tutto finito tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. Non solo i due non si seguono più a vicenda su Instagram ma lui, attualmente convalescente, ha pubblicato in questi giorni un paio di stories con quella che sarebbe la nuova fiamma. Lei si chiama Elisa Visari, attrice di "A casa tutti bene" di Muccino e "Non sono un assassino" di Andrea Zaccariello.

E sul profilo di Nicolò appaiono stories con la ragazza e tanto di cuoricini, e anche condivisioni delle sue foto. Dove vedremo Elisa prossimamente? Di nuovo al cinema in "Gli anni più belli", il nuovo film di Muccino.





