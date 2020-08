Yoga influencer, le regine del "flow" spopolano sul web: ecco chi sono

Flessuose, determinate, energiche, motivanti: le nuove star del web sono le Yoga trainer, molto più che semplici insegnanti della disciplina per l’equilibrio corpo-mente più antica del mondo. Oggi, infatti, sui social networks le "yogini" diventano vere e proprie wellness-influencer, cavalcando l’onda del desiderio di rinascita fisica e interiore di tantissime donne in tutto il mondo, di fronte alle sfide messe in atto nella realtà quotidiana dalla pandemia. Oltre due milioni di followers Instagram per la “yoga girl” (così ama definirsi) Rachel Brathen, svedese specializzata in Vinyasa Yoga che ha fatto dell'isola di Aruba, nei Caraibi, il suo buen retiro.

Festa internazionale dello yoga il 21 giugno

E’ lei ad aver inventato il SUP (Stand Up Paddle), ovvero la particolare tecnica dello Yoga sulla tavola da surf. Mamma di una bella bambina, recentemente si è specializzata anche in Yoga prenatale. Anche la californiana Kerri Verna (sui social BeachYogaGirl) è da tenere d’occhio: un milione di followers su Instagram e un avviatissimo canale YouTube di lezioni online, è diventata famosa nel mondo per le sue sessioni di yoga sulle spiagge californiane, con le suggestive foto delle asana sullo sfondo di West Palm Beach. Della disciplina indiana per il riequilibrio corpo-mente ha fatto un vero e proprio business planetario Caitlin Turner, originaria di Tolosa ma trasferitasi da anni in Arizona, diventata travel influencer grazie alla passione di girare i luoghi più suggestivi della Terra postando foto di sessioni di yoga in paesaggi naturali da sogno, con lo sfondo della natura selvaggia dell’isola di Kauai, nelle Hawaii, o del Messico.



Fra le yoga celebrities italiane Martina Sergi ha al suo attivo più di 500mila aficionados su Instagram, dove spopola con i “reels” (i brevi filmati musicali che sono il trend del momento) con sequenze di posture on the road in suggestivi scenari urbani o di montagna. Ben 154mila followers Instagram per Tara Stiles, ex modella oggi mamma, yoga trainer influencer americana fondatrice della scuola Strala Yoga a New York, un metodo innovativo molto dinamico e acrobatico, per nulla “mistico”, che in qualche modo va a stravolgere lo spirito originario dello yoga. Oltre centomila followers anche per per Shiva Rea, che si definisce “artista dello yoga” ed è considerata la regina della tecnica Pranaflow: bionda, sorriso smagliante, è fra le trainer più famose negli Usa nel settore del Vinyasa Flow Yoga e dell’innovativa Yoga Trance Dance, ed ha creato la disciplina Prana Vinyasa Yoga, dove si presta particolare attenzione alle tecniche di respirazione consapevole per il rilassamento e il potenziamento energetico; non a caso è considerata una delle moderne yoga-guru più note in America e nel mondo. Heidi Kristoffer, più di 95mila fan su Instagram, si definisce con orgoglio “Yoga Mom”: all'attivo vanta tre bebè in soli due anni.

Questo non le impedisce, però, di posare nelle asana più acrobatiche nel suo giardino di Southampton, e riscuotere una marea di like alle foto in cui pratica il CrossFlow yoga (disciplina molto dinamica da lei stessa messa a punto) insieme alle figlie. Il suo motto è : “Life is a balance. Cerco la semplicità anche nel praticare le asana più complesse; questo mi dà la facoltà mentale di affrontare la vita con uno spirito risolutivo”. Yoga e meditazione alla base del successo mediatico di Kristin McGee, newyorkese, mamma fiera di tre gemelli con cui ama praticare ogni giorno. Le sue classi online su YouTube, mix di Yoga e Pilates, sono seguitissime, e non solo dalle giovani mamme. Con più di 53mila followers su Instagram Tiffany Cruikshank, fondatrice di Yoga Medicine (mix di sapienza orientale e conoscenze occidentali), in quanto esperta di agopuntura e medico olistico, tiene corsi online a livello internazionale (ed è stato un vero boom nei mesi di lockdown), inspirando con le posture delle classiche “asana” il pubblico femminile sensibile alle tematiche del female empowerment. Attivista per i diritti delle donne e animalista convinta, Tiffany è anche autrice di bestseller mondiali di anatomia yogica. Kino MacGregor ha fatto di YouTube la sua piattaforma di eccellenza, con 695mila iscritti al suo canale (Kino Yoga) e la sfida “30 Day Yoga Challenge” a suon di videolezioni da Miami Beach, per principianti e non solo. Nel panorama contemporaneo è lei a detenere la palma d’oro worldwide nell’ Ashtanga Yoga.





