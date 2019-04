Lo Yeti esiste? L'esercito indiano pubblica le foto: incredulità e ilarità sul web

Ci crediate o no, lo Yeti esiste: ne sono convinti i militari dell'esercito indiano, che hanno pubblicato su Twitter la foto del passaggio sulle nevi dello Yeti, mostrando quelle che sembrerebbero delle enormi impronte. E l'immagine è diventata subito virale, scatenando ilarità e incredulità degli utenti. L'esercito indiano ha affermato di aver trovato prove dell'esistenza dello Yeti e ha pubblicato ieri sul suo account Twitter l'immagine di un'orma nella neve che ha attribuito alla creatura leggendaria.

La foto è diventata subito virale, scatenando ilarità e incredulità sui social media e facendo entrare anche le forze armate indiane nella 'leggendà. «Per la prima volta, l'IndianArmy Moutaineering Expedition Team ha scoperto le misteriose impronte della mitica bestia 'Yeti', della misura di 81 centimetri per 38, vicino al campo base di Makalu il 9 aprile 2019. In passato questo elusivo uomo delle nevi era stato visto al Parco nazionale del Makalu-Barun, che si trova in Nepal», si legge nel post condiviso con quasi sei milioni di followers. Secondo il Times of India, sebbene le impronte siano state scoperte il 9 aprile, l'esercito ha reso pubblica la scoperta solo dopo aver stabilito che corrispondevano alle precedenti teorie sullo yeti. Reagendo all'incredulità degli utenti, l'Indian Army ha affermato anche che le «prove» sono state «fotografate» e «consegnate agli esperti in materia».