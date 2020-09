Will Smith, il cast del "Principe di Bel-Air" riunito per il 30esimo anniversario: «Stiamo facendo qualcosa di speciale»

Will Smith celebra i 30 anni di "Willy, il principe di Bel-Air" con uno scatto che ritrae il cast della sitcom riunito. Su Instagram l'attore scrive: «Oggi sono esattamente 30 anni dal debutto di "The Fresh Prince of Bel-Air"! Così stiamo facendo qualcosa di speciale per voi tutti.... Presto arriverà una vera riunione di famiglia Banks su HBO Max!». Will Smith annuncia così il ritorno in tv di una delle sitcom che hanno segnato gli anni '90.

LEGGI ANCHE Alba Parietti e il caso Will Smith: «Qualunque sia il business a pagare caro è il tradito»

Nella foto, che ha fatto impazzire i fan sui social, appaiono Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (zia Viv), Alfonso Ribeiro (Carlton) e DJ Jazzy Jeff. In allegato anche un altro scatto in cui Smith posa, per la prima volta dopo 27 anni, accanto a Janet Hubert, che ha interpretato zia Viv per le prime 3 stagioni, prima di lasciare la sitcom proprio per una "faida" con l'attore protagonista. Will Smith ha però ricordato anche James Avery, scrivendo «RIP James» in memoria dell'attore che interpretava il ruolo di zio Phil.



© RIPRODUZIONE RISERVATA