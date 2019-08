Wanda Nara e Icardi, post criptico: «Insegneremo al mondo che cos'è l'amore». A Roma il tifo giallorosso si scatena

Wanda Nara continua a lanciare messaggi sui social. «Insegneremo al mondo che cos'è l'amore», ha scritto la moglie-agente di Mauro Icardi su Twitter.



Vamos a enseñarle al mundo lo que es AMOR ❤️ — wan (@wandaicardi27) August 4, 2019

L'ennesimo post criptico di Wanda Nara, che potrebbe riferirsi alla volontà dell'attaccante argentino di rimanere all'Inter nonostante sia fuori dal progetto del club nerazzurro, nonostante il rischio di non giocare. Una scelta dettata, secondo alcune indiscrezioni, anche dal possibile arrivo del sesto figlio per Wanda Nara.

Ma a Roma si è scatenato subito il tifo giallorosso. Wanda Nara chiude il tweet in spagnolo con la parola "amor", anagramma di Roma. Wanda avrà voluto dire che il marito bomber Mauro Icardi, ormai fuori rosa all'Inter, finirà proprio alla Roma?



