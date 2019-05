Walter Nudo convalescente ma felice, ecco come sta l'attore

Il peggio sembra essere passato per Walter Nudo. Dopo l'ischemia e l'operazione al cuore, l'attore italo-canadese oggi è ancora convalescente ma il suo ritorno su Instagram può far ben sperare i fan. Ecco come sta Walter Nudo, in fase di ripresa dopo la paura e l'intervento. Scusandosi per l'assenza forzata dai social, Walter Nudo ha postato su Instagram un selfie in cui appare sorridente durante una lunga passeggiata, nonostante la pioggia. «Ho dovuto e continuo a fare una convalescenza assolutamente da solo, in un posto segreto, lontano da tutto e tutti per ristabilire piena e profonda connessione con il mio corpo, la mia mente e il mio spirito!» - scrive Walter Nudo - «Vi sono così GRATO per tutto l’affetto e supporto che continuate a mandarmi nei vostri messaggi così sinceri e che arrivano dal profondo del vostro cuore! GRAZIE!».

Walter Nudo di nuovo in forma, eccolo mentre passeggia dopo la paura per l'operazione



La convalescenza di Walter Nudo, quindi, procede a gonfie vele. L'attore sta meglio e lo dimostrano anche le lunghe passeggiate per recuperare la forma migliore. Senza pensare alla paura passata, Walter Nudo si concentra sugli aspetti positivi, a cominciare dal grande affetto ricevuto sui social, che lui considera la cosa più importante di tutte. L'attore ha poi voluto condividere anche la sua "scheda di convalescenza giornaliera": ecco in cosa consiste.

Dal cibo salutare per il cervello fino all'esercizio fisico, passando per i pensieri positivi e le vitamine come DHA e Omega3, ma non solo. Walter Nudo sta facendo di tutto per recuperare al meglio ed ha spiegato di voler passare il tempo solo con le persone con cui sta bene, di vivere in un ambiente ordinato e di dormire almeno nove ore a notte. Oltre a questo, Walter Nudo ha anche ammesso di aver ridotto al minimo il tempo passato al computer o allo smartphone, e anche questo spiega la prolungata assenza dai social. Meglio la lettura e gli esercizi matematici, secondo Walter Nudo, che ammette di essersi lasciato andare anche alla meditazione. L'attore ha spiegato: «Non smetterò questa scheda dopo la fine della convalescenza, questa è la mia nuova vita!».

