Dà i voti agli alunni usando i meme: l'idea della maestra Fatima fa discutere

I meme arrivano a scuola. I compiti ora si commentano come se si fosse in un social network. L’idea è venuta nell'Illinois a una 27enne insegnante di inglese e comunicazione, Ainee Fatima. Si è inventata questo sistema per cercare di motivare i suoi studenti. Così si è divertita a stampare le immagini che più di frequente vengono condivise sui social e, una volta corretti i compiti, le attacca direttamente sui fogli abbinandole ai voti.



Le sue immagini sono diventate virali sul web: diversi sono stati gli insegnanti che hanno pubblicato sul suo profilo Twitter le emoticon con le quali hanno l'abitudine di commentare l'esito dei compiti. Queste di Ainee, però, sono proprio le stesse immagini dei social. A chi ha chiesto informazioni sulla sua idea, ha spiegato di trovarsi a insegnare anche comunicazione: un'opportunità grazie alla quale i ragazzi possano studiare e analizzare i media. “Social media, tendenze, notizie, politica, musica, film: gli adesivi meme erano adatti per la mia classe”, commenta sul suo profilo social.