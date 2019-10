Vladimir Luxuria, madrina alle nozze di due sue amiche in Francia: «Contenta che qui si possa dire matrimonio»

Vladimir Luxuria, da sempre impegnata nel movimento per i diritti della comunità LGBT, è stata madrina d'eccezione al matrimonio di due sue amiche in Francia: «Oggi le due bellissime spose Paola e Melissa mi hanno voluta da madrina al loro matrimonio (e in Francia si chiama proprio così) insieme al sindaco di Mandelieu-La-Napoule Sébastien Leroy, i genitori, parenti e gli amici più stretti», ha scritto Luxuria su Twitter e Facebook postando le foto della cerimonia.

«Lei si chiama Paola Farinella, ed è d'origine italiana - ha detto Luxuria - ma vive vicino Cannes da un po' di anni ed è qui che ha conosciuto la sua compagna Melissa. Hanno convissuto insieme per qualche tempo e alla fine hanno deciso di sposarsi. Sono molto contenta che qui quest'atto d'amore si possa chiamare semplicemente col suo nome, senza timore né imbarazzo: matrimonio».

