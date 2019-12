Vladimir Luxuria in abito da sposa, pioggia di commenti su Instagram

Ultimo aggiornamento: 12:16

C'è da perdersi in questo mare d'amore. Commenti e cuoricini che sono dolci onde per per Vladimir Luxuria, subito dopo la pubblicazione di questa foto su Instagram. Un abito da sposa e un mazzo di fiori, lungo la passerella allestita a Potenza, tra lo sguardo e gli applausi del pubblico. «Sfilata in abito da sposa a #Potenza atelier Nozzolillo grande emozione».non riesce ad andare oltre queste poche parole. Al resto ci pensano i suoi follower. Migliaia di like, centinaia di complimenti. Alcuni sono delle vere e proprie manifestazioni di gratitudine: «Che bello. Grazie a te per questo momento. In ogni cosa che fai lasci un bel messaggio. Che possa diventare questo un modo per insegnare alle persone che non importa quale dannata etichetta ti danno - scrive Pier - puoi essere quello che vuoi, basta davvero volerlo, anche se bisogna fare tanti sacrifici e numerose lotte. Tu sei una bella dimostrazione Vladimir, per me lo sei sempre stata. Non te lo dimenticare mai»torna a sentire il sostegno della gente. Come per esempio nel messaggio di Isabella che si confida pubblicamente con l'ex parlamentare: «Sei stupenda... ! Spero per te ( io sono anti contratto per amare, cioè convivenza a vita) ma se te la senti e hai qualcuno di veramente speciale ... indossa quell’abito e vai a segno! L’amore non ha muri , limiti, razza, sessualità ... è solo semplicemente AMORE»