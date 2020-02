Platinette e il vestito di Diletta Leotta: «Abbiamo qualcosa in comune...»

Anche Platinette è intervenuto a "post teso" sul vestito di Diletta Leotta. Una delle conduttrici di Sanremo ha mostrato un vestito che ha creato molte discussioni in rete. Tra vecchi ricordi (come quello di Bianca Guaccero) a chi ha riaperto l'album dei ricordi (e l'armadio). Proprio come Platinette. Il conduttore televisivo e radiofonico ha scritto su Instagram: «Colore, strascico... ( quasi uguali!!!) Qualcosa in comune c’è...». Platinette ha pubblicato così il fermo immagine di una sua serata nella quale ha presentato vestito, quasi, come Diletta Leotta.

