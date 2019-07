Vende l'acqua usata della sua vasca da bagno: influencer di Instagram fa il tutto esaurito

Vende l'acqua usata per il suo bagno: così l'influencer di Instagram Belle Delphine ha fatto il botto. Infatti, sul suo negozio online è ormai tutto esaurito. Alla cifra di 30 dollari è possibile acquistare il prodotto che, scrive la ragazza sul web "non è potabile e dovrebbe essere usata solo per scopi sentimentali".



Belle Delphine (una cosplayer, cioè una persona che indossa abiti tipici di un personaggio specifico e lei vuol riprendere così l'immagine di manga giapponesi) ha 4,1 milioni di follower solo su Instagram. E su Youtube in tanti commentano provando l'acqua appena acquistata: sono diversi i video dove si dimostra l'acquisto e si commenta la trovata della influencer.

Il flacone ha una grafica 'stile-fumetto' e il disegno del 'game controller' di una xbox.

