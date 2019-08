Vasco Rossi, vacanze in Puglia: per il rocker bagno di folla in spiaggia

Anche Vasco Rossi si è unito ai tanti vip che quest'anno hanno scelto per le vacenaze estive la bella terra di Pulgia. Il rocker, come lo scorso anno, ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax a Castellaneta Marina. Il tutto immortalato sul suo account Instagram, dove possiamo vedere che tra una passeggiata e un giro in spiaggia non manca l'affetto dei fan, come dimostra questo video.

