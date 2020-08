Vasco Rossi, la confessione ai fan su Instagram: «Avevo paura di andare a dormire»

Vasco Rossi confessa una sua paura recondita ai fan e sceglie di farlo su Instagram con un post che lo ritrae steso sul letto, sguardo fisso nella macchina fotografica. «Ho scoperto una soddisfazione incredibile - spiega il cantante - andare a letto con la consapevolezza che sarei riuscito a gestire il risveglio, be', era una figata unica». Il cantante emiliano ha confessato che per una parte della sua vita era convinto che andando a letto avrebbe perso tutte le sue certezze e che dovesse ricominciare da zero ogni volta.

«Perché all'inizio era così: non andavo volentieri a dormire per due motivi. Uno perché amavo la notte e mi sembrava che andare a letto fosse solo una stupida perdita di tempo. Due, e questa era il motivo più antipatico, perché avevo paura che al risveglio non sarei più stato quello che ero prima di andare a letto. Quelle poche relative sicurezze e certezze che avevo raggiunto durante la giornata ...Ero convinto che il sonno avrebbe azzerato tutto e io avrei dovuto ricominciare tutto da capo».

