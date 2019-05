Unicredit: addio ai profili Facebook, Instagram e Messenger

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2019 è possibile lavorare senza avere un profilo o una pagina su? Secondo i dirigentila risposta è sì.Dal 1° giugno il gruppo di credito con sede a Milano - tra i maggiori italiani ed europei - abbandonerà le piattaforme di Mark Zuckerberg «Valorizzare i canali digitali proprietari per garantire un dialogo riservato e di alta qualità. In linea con questo impegno, UniCredit annuncia che a partire dal 1° giugno non sarà più su Facebook, Messenger e Instagram»In realtà l'episodio è solo l'apice di una vicenda che va avanti da più tempo. A partire da marzo 2018,. L'amministratore delegato Jean Pierre Mustieraveva affermato: «Avevano detto che non avrebbero usato i dati degli utenti e invece lo hanno fatto», riferendosi alloLa banca conta oltre 25 milioni di clienti e opera in 18 paesi.