Misteriose luci nei cieli della California, tam tam sul web: «Sono Ufo» VIDEO

Due Ufo sui cieli di San Diego, in California? Le immagini sono di quelle che stanno facendo il giro del mondo. A riprenderle è stato Chris Wilson (che ha postato il video su Youtube) che si è incuriosito dopo aver visto, al tramonto, una luce in cielo.



Dalla sequenza sembra di avere a che fare con un aereo particolarmente luminoso che cade in picchiata. Poi quella stessa luce, all’improvviso, si è fermata. E qualche secondo dopo, a poca distanza, ne è spuntata un’altra.



E’ da quel momento che le due luci si sono mosse molto più lentamente. Un movimento che ha portato gli esperti in cospirazioni a pensare a due oggetti volanti non identificati.



