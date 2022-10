Twitter, Elon Musk: la spunta blu di autenticità potrebbe diventare a pagamento

I profili verificati su Twitter potrebbero presto dover pagare per mantenere la spunta blu di autenticità sulla propra home. La notizia è stato diffusa ieri dal sito americano di news, Verge. Elon Musk starebbe quindi cercando nuovi modi per monetizzare tramite la piattaforma del cinguettio, dopo che la sua acquisizione è costata al patron di Tesla e Space X ben 44 miliardi di dollari.

Il tweet di Elon Musk

Musk ha pubblicato nella giornata di ieri uno dei tanti tweet sibilinni, che ormai da tempo caratterizzano la sua strategia comunicativa con il resto del mondo, ha scritto: «L'intero processo di verifica è stato rinnovato». Ma senza fornire alcun dettaglio a riguardo. È stato il giornalista di Verge, Casey Newton, a divulgare in anteprima la notizia, riferendo che l'imprenditore sudafricano starebbe pianificando di addebitare la spunta blu, per gli account verificati, tramite paywall, con il quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento a Twitter Blue, che attualmente negli Stati Uniti costa 4,99 dollari al mese, 2,99 euro in Italia.

The whole verification process is being revamped right now — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022

The Verge ha però riferito che Twitter addebiterà circa 20 dollari mensili per gli utenti con spunta di autenticità che attiveranno l'abbonamento a Twitter Blue. A partire dall'inserimento della nuova modalità, i profili verificati avranno poi 90 giorni per registrarsi prima di perdere la spunta blu. Sempre secondo quanto riferisce il sito americano, Musk vorrebbe che la funzione venga lanciata entro il 7 novembre, tra l'altro il team che ci lavora sarebbe stato avvertito che in caso di non rispetto della scadenza potrebbe essere licenziato. Non è ancora chiaro però come questa modifica si applicherà agli account verificati di istituzioni governative, leader politici o aziende, sebbene Musk abbia già precedentemente indicato di voler addebitare costi anche a loro.

