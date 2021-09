Twitter down, non funziona il sito e neanche il login: «Non ci fa entrare». Poi riparte dopo un'ora

Martedì 28 Settembre 2021, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 18:35

Problemi su Twitter per gli utenti di tutto il mondo. Sono tantissime le notifiche arrivate per segnalare difficoltà ad accedere sul sito nella consueta fase di login. Il sito risponde con una finestra: «Errore. Qualcosa è andato storto ma non preoccuparti perché non è colpa tua. Riproviamo». Cliccando però il tasto aggiorna, la pagina non viene refreshata correttamente e il problema non viene superato. Il bug è stato sistemato dopo circa un'ora, con le segnalazioni che sono piano piano rientrate.

Instagram down, problemi al social in tutto il mondo. «Impossibile aggiornare il feed»

Negli ultimi anni Twitter è sempre stato uno dei posti quasi "immacolati" da crisi di questo tipo: più spesso invece è successo che sia Facebook, che Instagram che Whatsapp mostrassero problemi e su Twitter gli utenti si riversavano per mostrare insoddisfazione e per trovare la solidarietà dagli altri utenti. Stavolta, dovranno cambiare strategia.