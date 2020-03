Tuzzo Tuzzo e la sorellina Susanna, chi sono i TikToker amati da Chiara Ferragni e Justin Bieber

In poche ora è diventato una celebrità. E non solo lui, ma anche Susanna - la sorellina affetta dalla sindrome di Down - protagonista di molti suo video su Instagram e TikTok. TuzzoTuzzo, questo il nome d'arte di Federico, 22 anni, abita a Milano ed è finito perfino sulla pagina di Justin Bieber, che ha ricondiviso un suo video in cui i due fratelli ballano il successo "Come Around Me".

E tra i fan del "duo" c'è anche un'insospettabile Chiara Ferragni, che proprio ieri ha condiviso l'ultimo post di Tuzzo nelle sue Stories con una didascalia emblematica: «Adoro questo account». Così per il Tiktoker si sono aperte le porte della celebrità e i fiumi di follower: attualmente 162mila. Lui e Susanna, intanto, continuano a produrre video esilaranti dalla loro cameretta di quarantena in compagnia, a volte, del peluche Trilly.



