Emanuele Trevi ritira il premio Strega con le scarpe della Lidl e scatta l'ironia social: «Hanno vinto le calzature»

Venerdì 9 Luglio 2021, 09:40

Le scarpe della Lidl arrivano al premio Strega. Durante la premiazione, il vincitore della LXXV edizione, Emanuele Trevi, ha sfoggiato un paio delle iconiche calzature. Subito è scattata l'ironia su Twitter. «Più che per lo Strega, di Trevi ricorderemo le scarpe della Lidl», scrive un utente. E ancora: «Ha vinto Trevi, hanno vinto le scarpe della Lidl». Lo scrittore, oltre ad aver incassato la vittoria con il suo Due vite (Neri Pozza) ha vinto sulla concorrenza anche in fatto di look. C'è anche chi ha notato che le sneakers erano en pendant coi colori mondrianiani della copertina del libro.

Emanuele Trevi e le scarpe Lidl, non è la prima volta

«Io non volevo solo partecipare al Premio Strega, volevo avere il potere di vincerlo presentandomi con queste scarpe», scrive su Twitter un utente, citando una delle frasi cult de La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. «Impazzisco, grandissimo, con quelle scarpe vince il premio stile» cinguetta un altro. E ancora, c'è chi non ha dubbi: «Siamo d'accordo che senza indugio Trevi vince per aver osato le scarpe della Lidl, vero? Eroe». Gli elogi si sprecano: «Fantastico», «è un mito», «le scarpe sono en pendant con il liquore giallo», «chi ha detto che gli scrittori non osano più?» si legge tra i commenti. Ma non è la prima volta che Trevi si presenta in tv con indosso le sneakers firmate Lidl. A maggio lo scrittore aveva sfoggiato lo stesso modello durante un'intervista su Rai Uno e già allora su Twitter c'era chi scriveva ironico: «Il sogno: Emanuele Trevi vince il premio Strega e lo ritira con le scarpe della Lidl».