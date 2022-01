Trasforma gli esseri umani in opere d'arte: il lavoro di questa body painter è incredibile

Lunedì 17 Gennaio 2022, 18:27

Queste immagini mostrano i lavori di una delle migliori body painter al mondo. Il suo nome è Gesine Marwedel, ha 34 anni e con il suo talento trasforma i corpi in vere opere d'arte. La sua tela sono gli esseri umani: l'artista dipinge con i colori proprio sulla pelle dei suoi modelli. "Per dipingere il corpo – dice – il peso, l'età o il colore della pelle non sono importanti: ognuno può essere una tela meravigliosa". Ecco alcuni dei suoi lavori: il risultato è sorprendente.