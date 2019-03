Crede di essere stata tradita dal marito e annega la figlia di tre anni per farlo soffrire

L’ex insegnante di scienze Claire Colebourn è accusata di aver annegato e ucciso la figlia Bethan, credeva che il marito la tradisse. Ora è a processo. Era convinta che Michael Colebourn, 38 anni, amministratore delegato di una importante società inglese, avesse una relazione con una collega. E così ha iniziato a controllarlo, prima il telefono, poi il computer, i siti internet, i social. Il matrimonio era in crisi, lei aveva tentato di suicidarsi in precedenze. Mesi prima aveva tentato di impiccarsi e si era pugnalata all’addome.

Spacciava droga e rilasciava pure la ricevuta: arrestato un ventenne in Toscana

Qualcosa già non tornava nella vita di Claire. E quando i poliziotti sono arrivati al suo indirizzo chiamati dalla nonna di Bethan a Fordingbridge, nella contea dell’Hampshire, hanno fatto la brutta scoperta. Il corpo della piccola, di appena 3 anni, era rimasto su un letto al piano di sotto per un giorno, aveva ancora i capelli bagnati. La nonna all’inizio pensava che dormisse, ha iniziato a cercare la figlia che si era somministrata una dose di insulina maggiore rispetto alla solita ed era in uno stato di semincoscienza. La Winchester Crown Court ha ascoltato Claire e altri testimoni, tra loro anche i colleghi del marito. Da una prima ricostruzione la donna aveva più volte mandato mail all’azienda dicendo che il marito l’aveva lasciata, che aveva una nuova relazione con la direttrice finanziaria della compagnia, provando in contemporanea ad avere informazioni sulla presunta amante. Sempre durante il processo è emerso che il papà aveva visto la bambina qualche giorno prima, l’aveva portata a giocare al parco «mi abbracciò e baciò prima di riportarla dalla mamma». Dopo l’arresto, Claire ha detto alla polizia di aver tenuto Bethan sott’acqua. Ma poi aveva anche detto che «ci siamo fatte il bagno insieme, poi non ricordo più nulla». Il giudice ha detto ai giurati che casi come questo danno spesso emozioni forti. Tuttavia, li ha esortati a mantenere una mente aperta e di tenere in considerazione le prove. Mentre il pubblico ministero Kerry Maylin, ha dichiarato: «Bethan Colebourn, aveva tre anni, era una figlia e una nipote molto amate. E’ stata trovata morta nella sua casa sua, quella casa che condivideva con sua madre Claire e che avrebbe dovuto proteggerla. Bethan era stata messa nella vasca da bagno e tenuta sott’acqua da sua madre. Quando è stata trovata, aveva ancora i capelli bagnati e quando veniva curata, aveva ancora del liquido che usciva dalla sua bocca». Il pm ha aggiunto ha poi detto ai giurati: «Claire aveva pensieri infondati in relazione al fatto che suo marito avesse una relazione con una collega». Nei prossimi giorni saranno ascoltate altre persone. Cliare intanto scrive lettere alla mamma.

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA