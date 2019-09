Totti, pomeriggio al lunapark in famiglia: sulle montagne russe con Isabel

Divertimento in famiglia per Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno trascorso il pomeriggio al luna park dell'Eur. L'ex capitano giallorosso ha pubblicato diverse storie su Instagram in cui mostra i suoi figli sulle attrazioni del Luneur, fra risate, urla e abbracci. In particolare, ha attirato l'attenzione dei follower il video di Totti e la piccola Isabel - l'ultima dei tre figli della coppia - sulle montagne russe.

La bambina è visibilmente emozionata e non trattiene le urla, insieme al papà che sembra divertirsi quanto lei sull'attrazione del luna park. I video pubblicati dall'ex Pupone ritraggono la famiglia in un momento di grande serenità, proprio all'indomani del violento temporale che ha quasi devastato il loro giardino di casa.

