Tiziano Ferro e Victor Allen da Sabaudia a Los Angeles: la prima foto pubblica della coppia

Tiziano Ferro, un'estate indimenticabile. Il cantante pontino, infatti, ha coronato il suo sogno d'amore unendosi civilmente col compagno, l'imprenditore e manager statunitense Victor Allen. Dopo le nozze, celebrate prima a giugno a Los Angeles e a luglio a Sabaudia, la coppia è partita per gli Stati Uniti, dove Tiziano Ferro e Victor Allen si sono conosciuti. Il marito di Tiziano Ferro è un ex consulente della Warner Bros e ora dirige un'agenzia di marketing. Per la coppia la luna di miele è decisamente poco convenzionale: Tiziano Ferro e Victor Allen, infatti, se la stanno spassando in compagnia di alcuni amici. Ed è proprio insieme al marito e a due amici che Tiziano Ferro posa, felice e sorridente, per la prima foto pubblica successiva al fatidico sì.

Li avevamo lasciati felici e sorridenti dopo essersi uniti civilmente a Sabaudia, oggi li ritroviamo decisamente divertiti all'interno degli Universal Studios di Hollywood, davanti all'area tematica dedicata ai Simpson. «Amici, amore, risate. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita. Non si può chiedere di meglio!», scrive Tiziano Ferro in tre diverse lingue (italiano, inglese e spagnolo), per i follower di tutto il mondo.

I fan di Tiziano Ferro, però, hanno notato anche alcuni dettagli. C'è chi ora è molto incuriosito dall'area tematica riservata ai Simpson all'interno degli Universal Studios, ma non solo. «Per favore, tagga quel figo alla tua sinistra», scrive una ragazza notando l'avvenenza di uno degli amici della coppia.



