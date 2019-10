Tiziano Ferro, chat ammiccante con Marco Mengoni: «Qui giochiamo sporco!»

Altro che rapporti tesi, Tiziano Ferro e Marco Mengoni sembrano più uniti che mai. Il cantante di Latina ha pubblicato su Instagram lo screenshot di una loro conversazione Whatsapp, in cui i due scherzano e mostrano grande complicità. «Ah ma qui giochiamo sporco!» scrive Tiziano Ferro, allegando la foto della cover del nuovo album di Mengoni, in cui quest'ultimo si mostra in una posa sexy.

LEGGI ANCHE Tiziano Ferro e Victor Allen da Sabaudia a Los Angeles: la prima foto pubblica della coppia

Marco Mengoni gli risponde ridendo, poi aggiunge «sempre!». Tiziano Ferro chiude la conersazione scrivendo «Amo!». Il cantante di Sere Nere commenta lo screenshot così: «E niente, ho i "colleghi" più simpatici del mondo». Insomma, Marco Mengoni e Tiziano Ferro sembrano davvero buoni amici, a giudicare da questo stralcio di conversazione, con le loro risposte ammiccanti che hanno rapidamente fatto il giro dei social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA