TikTok celebra l'Italia con l'#tiraccontolitalia: i 4 TikToker da oggi in Toscana

Fa tappa oggi in Toscana la campagna, partita da qualche settimana, tutta social per raccontare l'Italia. TikTok il social che ospita #tiraccontolitalia, questo il nome, anzi l'hashtag, dell'iniziativa nata con l'obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali del Bel Paese. Dalle tradizioni alle nuove tendenze, dai dialetti alla moda, dalla musica alla cucina, dai racconti dei nonni ai luoghi che sanno di storia, tutto questo e molto altro sarà al centro della narrazione fatta da 4 TikToker famosi con l'intento di rilanciare il turismo nostrano. Venti settimane e quattro ragazzi, gli ambassador di TikTok, per narrare di bellezze, cultura e peculiarità dell'Italia intera, regione per regione.

In Toscana

In questi giorni #tiraccontolitalia ha fatto tappa in Toscana. «Ringraziamo TikTok per l'impegno nella campagna #tiraccontolItalia, perché la ripresa del turismo, l'abbiamo detto più volte, passa inevitabilmente dal lavoro di squadra», commenta Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana. «Abbiamo accolto con favore quest'iniziativa che si lega perfettamente alla nostra campagna di promozione “Toscana, Rinascimento senza fine” ed è stata poi, per noi, l'occasione di aprire anche su TikTok la nostra finestra sul turismo, Visittuscany, che pian piano popoleremo con contenuti ad hoc per raccontare la Toscana e le sue infinite bellezze anche ad un pubblico nuovo».

«Ieri ho partecipato ad una diretta con l'ambassador toscana della campagna, Diletta Secco - aggiunge Marras - ed è stata un'esperienza positiva. Il canale richiede, ovviamente, una narrazione ed un linguaggio adatti ad un pubblico dinamico, giovane, ma attento e curioso. Abbiamo accettato la sfida di portare il turismo toscano anche su questa piattaforma, abbiamo tanti argomenti da raccontare, stiamo sperimentando e nei prossimi mesi il canale sarà strutturato ed attivo al cento per cento».

Un linguaggio tutto nuovo

Il format prevede ovviamente un nuovo linguaggio, fatto di video di 15-60 secondi al massimo che parte dalla community di TikTok che è sempre più eterogenea e ampia. Un modo di rapportarsi all'altro completamente rivoluzionario, se si fa il raffontro con i documentari a cui siamo abituati, quello di Tik Tok, fatto di immediatezza e autenticità. «Con #tiraccontolitalia vogliamo celebrare l’Italia attraverso le storie e i video brevi della community, con la quale in meno di tre anni siamo riusciti a costruire un forte legame. Sono i nostri creator e i contenuti che creano a rendere TikTok un luogo unico: creativo, inclusivo e autentico. È un’occasione per avvicinarci maggiormente alle singole realtà, sostenendo i talenti ed esaltando, al contempo, quello che rende TikTok una piattaforma sempre più italiana, fondata sulla creatività condivisa». Ha commentato Normanno Pisani, Head of Content&Partnerships Italy. Il progetto avrà tra i protagonisti quattro ambasciatori, che accompagneranno il racconto dell'Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni. Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora. Per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia con una selezione dei successi più belli della storia della musica italiana. Una giuria d'eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile.

Ogni regione, il suo hasthag

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia è inoltre possibile andare a rivedere tutte le clip attraverso l'hasthag dedicato ad ogni singola regione così composto #TikTokToscana (a esempio).

