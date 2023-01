Tinder, ecco come usare la nuova funzionalità "Dating Sunday"

Giovedì 5 Gennaio 2023, 10:15

Domenica 8 gennaio 2023 non è un giorno qualunque, e gli utenti di Tinder lo sanno bene: da anni la prima domenica dell’anno registra sull’app il record di Swipe ed è stata ormai ribattezzata ‘Dating Sunday’. Solo nel 2022 il ‘Dating Sunday’ ha registrato una media di 12 profili modificati ogni secondo a livello globale e 25 nuove foto aggiunte. Per prepararsi alla ‘domenica delle domeniche’ per chi si affida a Tinder, viene lanciata la nuova funzione ‘Cosa cerco su Tinder’. Con questa funzionalità dei profili, i daters possono comunicare a un potenziale Match che cosa stanno cercando. Un’amicizia? Una storia d’amore? O una semplice avventura? In questo modo, i membri avranno maggiore controllo scegliendo i Match in base alle loro intenzioni. Ecco come funziona. Foto da Ufficio Stampa Tinder - Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- ‘Hunters’, il trailer della stagione finale (e un podcast sull’Olocausto)