TikTok, la star australiana Caitlyn Loane posta l'ultimo video. Poi si uccide, aveva 19 anni

Era un'agricoltrice di quarta generazione: Caitlyn Loane, star australiana di TikTok (dove raccontava la vita rurale), si è tolta la vita a 19 anni dopo aver pubblicato un video finale definito inquietante. «Le parole non possono descrivere la nostra perdita», ha detto la famiglia di Loane in una dichiarazione sulla morte per «suicidio della figlia», secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Era una sorta di pioniera per le donne in agricoltura: la giovane cowgirl aveva lavorato come allevatrice di bestiame dei suoi genitori in Tasmania, che Loane aveva pianificato di gestire quando sarebbe stata più grande, secondo News.com.au.

La ragazza di campagna ha documentato la sua routine quotidiana - che andava dal curare gli animali malati alla presentazione della sua ultima couture di campagna - ai suoi oltre 51.000 follower su TikTok.

Another tragic suicide, now all too common among TikTok stars. It will never not break my heart to know someone's struggling with mental health and suicide, knowing that kind of darkness, and that there IS a way out. Please ask for help: 800-273-8255. https://t.co/l4Z8aYV1KU

— S.E. Cupp (@secupp) July 8, 2021