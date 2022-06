TikTok, «Tristi si, cesse mai»: l'hashtag "motivazionale" (per le pene d'amore) a cui tutti stanno cedendo

Chi non ha mai sofferto le pene d'amore? Nessuno, diciamocelo. I primi disagi, le prime sofferenze. Lacrime e lacrime che poi crescendo cominci solo a modulare, ma le problematiche restano. E se una volta i tormentoni motivazionali di nonne e mamme pronte a farci da spalla erano "chiusa una porta si apre un portone" e "chi ci ha rimesso è lui/lei" sempre conditi da “belle (o belli) come te non ce ne sono”, al tempo dei social tutto cambia. Per gli zoomer, che prendono in giro i boomer, il rifugio è TikTok. E alla Generazione Z non è concesso neanche di apparire in disordine quando la tristezza prende il sopravvento, ma in fondo pure le mamme lo hanno sempre detto: «esci sempre curata/o, se ti vede deve "schiattare"».

Elettra Lamborghini insultata sul palco, lei ferma il concerto e replica con «Scemo, scemo...». Poi le accuse ai trend di TikTok

TikTok: Tristi si cesse mai, l'hashtag che spopola

I consigli tutta apparenza, view, e strass ora però arrivano dalle influencer. «Allora io col cuore infranto mi sono vestita, mi sono truccata e sono scesa come una stella, perché ricordatevi tristi si ma cesse mai». E il video diventa virale.

Chi è la "mamma"

L'apripista è stata Ludovica Pepe, influencer tutta curve napoletana, che forse non si aspettava neanche tutto il successo che il suo post ha generato.

Tutte la copiano, in sottofondo la sua voce che ripete il motivetto che ormai è un'hashtag, ragazze e ragazzi che si vestono e si truccano pronti a scendere in piazza dopo una delusione d'amore. Il video impazza e anche influencer famose decidono di utilizzarlo per doppiarlo, tra queste anche Giulia De Lellis ha ceduto alla tentazione e anche Chiara Monteleone.

Generazioni a confronto

Insomma la Generazione Z ha sempre la soluzione a portata di click, ne sarebbe orgogliosa Raffaella Carrà anche in questo aveva già anticipato i tempi: «E se ti lascia sai che fai... trovi un altro piu' bello che problemi non ha».