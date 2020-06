Taylor Mega e il mistero della polvere bianca sul comodino. Lei risponde così

Della polvere bianca sul comodino e sul socia di Taylor Mega inizia il mistero. Durante una diretta su Instagram alcuni follower hanno notato nella sua camera da letto una striscia di polvere bianca e, dopo una piccola bagarre, la stessa Taylor è dovuta intervenire per spiegare come stavano realmente le cose.

La diretta era dalla camera e la misteriosa presenza non è passata inosservata, con molto follower che hanno cominciato a insinuare che si trattasse di sostanze stupefacenti, nel caso specifico cocaina.

Taylor allora, visto lo scompiglio che si era creato, è intervenuta di prima persona spiegando che altro non si trattava se non di magnesio, che lei tiene in un barattolo: “Ragazzi, io non pippo cocaina – ha fatto sapere nelle stories - Ci tenevo a spiegare la storia di oggi del comodino. Questo è magnesio. Ha la stessa consistenza, cosa devo fare?”.

Per dimostrare la sua buona fede ha poi preso con le dita un po’ di magnesio per poi assumerlo per via orale. Le polemiche sono continuate e la Mega ha poi postato dal suo account uno scatto in cui è vestita di bianco, seguita dalla didascalia: “Bianca come il magnesio”.





