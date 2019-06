Google Maps smaschera i tassisti furbetti, una notifica vi avviserà se il percorso si allunga

ROMA - Il tassista fa il furbo e nel portarvi a destinazione “allunga” la strada per far pagare di più? Presto non potrà più farlo: merito di Google Maps, che permetterà di controllare il percorso del taxi per evitare deviazioni o allungamenti di percorso. Una novità che non è ancora attiva in Italia, ma per adesso soltanto in India. Non è la prima funzione attiva recentemente sulla applicazione per smartphone di Google Maps: negli ultimi mesi si è aggiunta infatti la possibilità di sapere dove sono gli autovelox, la situazione traffico ed eventuali incidenti o rallentamenti. Il servizio, una volta attivato, consente di ricevere notifiche in caso di una deviazione di 500 mt dal percorso. Tra le ultime funzioni aggiunte da Google Maps, anche la segnalazioni di eventuali calamità e disastri naturali sul percorso.



Ultimo aggiornamento: 21:19

