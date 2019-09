Direttore cambia i prezzi del supermercato quando la moglie è alla cassa: scoperto e licenziato

Da direttore di supermercato aveva trovato lo stratagemma per risparmiare sulla spesa. Quando la moglie andava alle casse per pagare, lui abbassava i prezzi modificandoli nel sistema informatico. Questi super-sconti a tempo valevano un po' per tutto, anche per i diversi telefonini che la donna riusciva ad acquistare con i saldi 'ad personam'. Ecco il gioco è costato il licenziamento al direttore del Carrefour Mi-Voix di Pas-de-Calais, nel Nord della Francia.

#Calais Le directeur du #Carrefour Mi-Voix a été mis à pied le 26 août. Il lui est reproché d’avoir réduit des prix en magasin, juste le temps que son épouse passe les articles en caisse.https://t.co/K5w2OmKmZzhttps://t.co/K5w2OmKmZz — Pierre Dekan (@pier2kan) September 7, 2019

Secondo l'accusa è arrivato a modificare, in via momentanea, i prezzi dei codici a barre: un'opportunità che avrebbe sicuramente raccolto proprio la moglie ma che chiunque avrebbe potuto prendere se in quel momento si fosse trovato alle casse con lo stesso prodotto.del quotidiano franceseche racconta di come tv e telefonini potevano essere acquistati anche al 50 per cento di sconto. Un'opportunità che, a quanto pare, avrebbe portato anche qualche soldo in più in tasca alla coppia: i ferri da stiro, infatti, sarebbero stati comprati e poi rivenduti dalla stessa moglie a un mercatino delle pulci. Per camuffare questiil direttore avrebbe agito nel periodo dei saldi, dal 26 giugno al 6 agosto. Al rientro dalle sue ferie è scattato il licenziamento.