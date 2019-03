Superenalotto, a Lecce è caccia al vincitore: ha solo 9 giorni di tempo per riscuotere

Mancano solo 9 giorni per riscuotere una vincita da oltre 70 mila euro al SuperEnalotto. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, riferisce Aipronews, non si è ancora presentato il vincitore della provincia di Lecce che ha giocato online su Sisal.it e che ha realizzato la vincita nel concorso numero 150 di sabato 15 dicembre 2018. La giocata, di importo pari a 2 euro, è stata effettuata venerdì 14 dicembre intorno alle ore 22 tramite l’App SuperEnalotto.

I numeri della sestina vincente sono stati: 5, 23, 36, 42, 47, 79 Jolly 56, SuperStar 32. Sisal, si legge ancora, segnala che il possessore della ricevuta di gioco vincente ha ancora solo 9 giorni per riscuotere il premio. Per riscuoterla, dovrà recarsi in uno degli uffici premi di Sisal nelle sedi di Roma (Viale Sacco e Vanzetti, 89) o Milano (Via A. Tocqueville 13), portando con sé la carta d’identità, il codice fiscale, la stampa dettaglio della giocata vincente. I termini per la riscossione del premio – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale – scadranno venerdì 15 marzo 2019.

Ultimo aggiornamento: 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA