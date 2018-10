Suore scatenate sulla musica house, il video del "rave" diventa virale

Centinaia di suore ballano in un prato a ritmo di musica house. Qualcuna fa i video, altre improvvisano un balletto in stile Macarena, tutte saltellano scatenate. Quello che sta rimbalzando sui social con la didascalia "Il rave delle suore" è in realtà - probabilmente - un video creato ad arte cambiando la musica originale da Isaac Vissers, in arte Fisherman.







«Ieri - scrive il dj sulla sua bacheca - il Papa mi ha invitato a suonare alla sua festa di compleanno. Poi le cose sono un po' degenerate». Pioggia di condivisioni (e di risate).