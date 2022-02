Sport di tutti Inclusione e Quartieri: due interventi per il sostegno dello sport di base

Sport e Salute, la società dello Stato per la promozione dello sport, promuove e sostiene lo sport sociale sul

territorio nazionale attraverso gli interventi di "Sport di tutti inclusione" e "Sport di tutti i quartieri", in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

I due interventi sportivi e sociali hanno l’obiettivo di favorire, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani

tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui,

di abbattere le barriere economiche e declinare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti,

fornendo un servizio alla comunità.



"Sport di tutti inclusione" mira a finanziare i progetti di eccellenza proposti dalle Associazioni e Società

sportive che svolgono attività di carattere sociale sul territorio che utilizzano lo sport come strumento di

prevenzione, recupero e inclusione sociale.

In seguito ad una importante fase di valutazione, i primi progetti sportivi e sociali finanziabili sono 137 di

cui 42 al Nord, 32 al Centro, 53 al Sud e 10 nelle Isole.



"Sport di tutti i quartieri" promuove e sostiene la creazione di presidi sportivi e educativi in periferie e

quartieri disagiati, realizzati e gestiti da Associazioni e Società sportive, che fungano da centri aggregativi

aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce d’età. Sono 22 i primi presidi sportivi/sociali ed educativi risultati finanziabili dislocati di cui 3 presidi al Nord, 5 al Centro, 9 al Sud e 5 nelle Isole.



Tre “Quartieri” su Roma per lo sport di tutti: Montespaccato, Ostia Idroscalo e Alessandrino

Finanziati 22 progetti su territorio nazionale per 100 mila euro con il bando Sport per tutti ‘Quartieri’

emanato da Sport e Salute – Società partecipata dello Stato per la promozione sportiva – guidata dal

Presidente e A.D. Vito Cozzoli e dal Direttore Generale Diego Nepi Molineris.

Roma Capitale ne porta a casa ben tre. Vincono la Polisportiva Dilettantistica Montespaccato SrL e la SSD

Audace Sovoia, due circoscrizioni della città di Roma che per lo sport fanno capo ad Asilo Savoia (Società in

House del Ministero del Lavoro, della regione Lazio e di Roma Capitale, che si occupa di servizi alla persona,

politiche sociali e Diritti umani) e una terza, nel quartiere Alessandrino, dove è da tempo attiva l’ASD

Metabolica.

Tre progetti, tre storie, tre territori e un bisogno comune: la giustizia sociale e l’accesso ai servizi per i meno abbienti.



A Ostia Idroscalo come a Montespaccato la gratuità dell’offerta sportiva per persone e famiglie è assegnata

attraverso l’ISEE. All’Idroscalo già 288 persone frequentano la palestra in forma gratuita e i nuovi fondi di

Sport e Salute potranno aumentare la partecipazione e la diffusione.

Vi è un passato distorto in questi luoghi che ha messo lo sport a reddito e che andava affrancato dal Clan

degli Spada e da quello del calcio guidato da Gambacurta. Le Società hanno faticato lavorando duro per

creare unione, inclusione e far interiorizzare il rispetto reciproco come norma di vita.