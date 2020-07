Sonia Bruganelli, hater scatenati: ma stavolta i suoi follower la difendono

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è stata presa ancora una volta di mira dagli haters sulla sua pagina Instagram. Nel mirino degli odiatori seriali questa volta è finito l'orologio vistoso di Sonia Bruganelli. Spesso i follower hanno criticato la moglie del conduttore per le sue spese giudicate eccessive, per le vacanze troppo di lusso, come l'ultima fatta a Trani, di ritorno da Ibiza.

L'imprenditrice ha postato sui social uno scatto durante la vacanza che sta facendo con Paolo e i loro figli. "punti di vista" è la didascalia della foto che ha subito scatenato una nuova polemica. «Sei sempre la solita cafona coatta», scrive uno dei suoi follower, «Ti sei solo arricchita. Vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te! Invece di perdere tempo a postare le tue ca****, preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo,ne hanno proprio bisogno», ha aggiungo un altro.

Il commento però non è passato inosservato e altri followers hanno iniziato a criticare gli haters scatenando una vera battaglia social tra chi attacca la Bruganelli e chi invece non sopporta le accuse che le vengono lanciate.

Ultimo aggiornamento: 21:31

