Ai giovani Millennials crescono "le corna" sul cranio usando troppo gli smartphone, lo affermano gli scienziati con prove concrete alla mano. I Millennials si stanno facendo crescere le corna sui loro crani a causa dell'eccessivo uso di smartphone. Gli scienziati sostengono che le punte sono un effetto collaterale del tempo che trascorrono, in media si calcola quasi quattro ore al giorno, a fissare gli schermi.

, ma i professori ritengono che il tempo sullo schermo sia la causa per cui divengono molto più comuni. Le ore trascorse a scorrere potrebbero mettere a dura prova le parti del corpo meno utilizzate che cambiano effettivamente la loro morfologia. Il Dr Shahar ha detto alla BBC: "Sono stato un clinico per 20 anni, e solo nell'ultimo decennio ho scoperto sempre più che i miei pazienti hanno questa crescita sul cranio". Secondo una ricerca rivelata l'anno scorso, la persona media trascorre 24 ore alla settimana a fissare i propri schermi, soprattutto lo smartphone.

In media, le persone controllano i loro telefoni ogni 12 minuti, secondo Ofcom. Il dott. Shahar ha aggiunto: "Spostando la testa in avanti si ottiene il trasferimento del peso della testa dalle ossa della colonna vertebrale ai muscoli nella parte posteriore del collo e della testa". Ha anche detto che una volta che le crescite si sono formate, mentre non possono causare danni, è improbabile che possano mai andarsene.

