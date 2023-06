Silvio Berlusconi, i personaggi famosi che non lo hanno ricordato sui social: chi sono

Martedì 13 Giugno 2023, 11:01

La morte di Silvio Berlusconi è indubbiamente un evento epocale, un punto di svolta che ha segnato la scomparsa di uno degli uomini più influenti nella storia d'Italia. Non tutti i personaggi famosi, tuttavia, hanno scelto di onorarlo con un pensiero, almeno sui social, tanto che alcuni non lo hanno affatto ricordato. In alcuni casi, queste decisioni hanno causato una serie di polemiche. Quali sono dunque i personaggi che non hanno reso omaggio al fondatore di Mediaset? E perché mai si è trattato di momenti polemici? Per quale motivo hanno deciso di effettuare una scelta di questo tipo? Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

