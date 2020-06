Silvia Provvedi mamma, è nata la figlia Nicole: «Il giorno più bello della nostra vita»

Silvia Provvedi è diventata mamma, oggi nata la sua prima figlia Nicole. A dare l’annuncio la stessa Silvia, che con la gemella Giulia compone il duo de “Le Donatella”, dal suo account Instagram.

Bambino di 11 anni rompe una pianta del vicino con una pallonata: lascia un biglietto esemplare e 5 euro

Anna Tatangelo cambia look, diventa bionda e cancella tutte le foto di Instagram

Silvia ha condiviso un post su Instagram con uno scatto in bianco e nero con la sua mano stretta a quella della figlia Nicole, seguito dalla didascalia: “Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore! 18/6/2020 ❤”. Nella bacheca sono piovute naturalmente le congratulazioni da parte dei follower e dei numerosi amici del mondo dello spettacolo come Chiara Galiazzo, Elisabetta Gregoraci, Melita Toniolo e Cristina Marino.

Grande felicità anche per il padre della bambina, Giorgio De Stefano. L’ultimo periodo di gravidanza Silvia l’ha passato sotto l’emergenza coronavirus e ha raccontato la sua esperienza: “Ho dovuto tirare fuori tutta la mia forza – ha fatto sapere un’intervista a “Chi” - Ho seguito il corso preparto online con un'ostetrica. I corsi nelle strutture erano tutti bloccati, naturalmente. Così ho trovato questa soluzione gratuita.

Ho fatto il corso di primo soccorso pediatrico, sempre online, sempre gratuitamente, e poi mi sono accordata con gli esperti della Swiss Stem Cells Biotech, struttura svizzera tra le migliori al mondo, per affidare le cellule staminali del cordone ombelicale. E infine mi sono anche un poco divertita, tra corsi fitness per donne in dolce attesa e lezioni di cucina”.





Ultimo aggiornamento: 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA