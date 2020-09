Donna perde i sensi e cade a terra, l'intervento decisivo dei poliziotti: «Due angeli custodi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due angeli custodi in divisa. E' proprio il caso di dirlo se si vuole raccontare la storia capitata a una donna, nel centro di Siena. La vicenda è stata svelata nei dettagli dalla Questura. Sono le 12:35, una volante in servizio nella cittadina toscana si accorge di una donna a terra. E' stata colpita da un malore, accanto a lei il marito evidentemente sconvolto. Luciano e Carlo, questi i nomi dei due agenti, non hanno perso tempo. Grazie al defibrillatore in dotazione sono riusciti a rianimare la donna in pochi minuti proprio mentre l'ambulanza del 118 stava arrivando: «Al loro arrivo le pratiche di rianimazione sono proseguite -scrivono le forze dell'ordine - sempre con l’uso del defibrillatore della polizia e la donna, una turista olandese, ha ripreso a respirare. Dopo il primo soccorso è stata, quindi, accompagnata all’Ospedale Le Scotte, scortata dai poliziotti che le hanno salvato la vita. Sono tuttora in corso gli accertamenti sanitari per verificare le cause del malore ma i parametri vitali sembrano essersi stabilizzati».