Sharon Stone e Susan Sarandon esultano per la vittoria dell'Italia: «Grazie ragazzi»

Lunedì 12 Luglio 2021, 12:42

Anche delle star di Hollywood come Sharon Stone e Susan Sarandon hanno tifato per l’Italia. L’attrice di “Basic Instinct” ha postato sui social dopo la partita la foto degli azzurri che alzano la coppa, scrivendo «Brava Italia!».

Sharon Stone è da sempre una fan del nostro Paese, e proprio pochi giorni fa era a Fano per il Passaggi Festival: «Amo il cinema e la letteratura italiana - aveva detto in collegamento dalla California - quando ne parlo la gente rimane sorpresa. Film come Nuovo Cinema Paradiso è stato una grande ispirazione e mi commuove sempre perché credo mi sia stato d'aiuto nei nove giorni terribili della mia malattia».

«Grazie ragazzi» ha twittato a sua volta Susan Sarandon, anche lei con foto, più tre cuori bianco, rosso e verde. Sarandon è stata in passato legata al regista italiano Franco Amurri, figlio dell'autore satirico Antonio Amurri da cui ha avuto la figlia Eva, blogger e influencer. Lo scorso gennaio, l’attrice era intervenuta in collegamento con Che tempo che fa, e aveva detto a un estasiato Fabio Fazio: «Fatemi sapere non appena riaprono le frontiere, non vedo l'ora di essere di nuovo da voi, l’Italia mi piace molto».