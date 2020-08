Serena Enardu, foto con svastica nazista insieme alla sorella Elga: l'indignazione dei social

Serena Enardu nella bufera. L'ex tronista, insieme alla gemella Elga, è finita nell'occhio del ciclone per una foto in cui appare una svastica. Le due ex troniste di Uomini e Donne, infatti, sono state immortalate con una torta di compleanno "decorata" con una bandierina nazista. La foto, pubblicata e poi rimossa dai social, non è passata inosservata e ha scatenato l'indignazione del web, letteralmente infuriato con le sorelle Enardu.

Le sorelle Enardu e amici.

E se la ridono pure!

Solo l’oblio vi meritate. Fate schifo.#GFvip pic.twitter.com/AKJFH6YesE — Agnes (@Agnes270620) August 14, 2020

La festa di compleanno della personal trainer Viviana, così, si è trasformata in un boomerang mediatico per Serena ed Elga. Quella svastica, stando a quanto si legge sui social, doveva essere un modo scherzoso per sottolineare il "carattere forte" della festeggiata. Ma gli utenti del web non sembrano voler perdonare le sorelle Enardu, colpevoli di essersi fatti fotografare con l'orribile simbolo del nazismo. Twitter è una valanga di commenti contro di loro: «Fanno ribrezzo. E non c'è ignoranza che tenga. Non si può festeggiare con quel simbolo». Le sorelle Enardu hanno poi risposto con un video in cui dicono di dissociarsi dal contenuto di quella foto.

