Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma entra nella casa (e qualche "supervip" si preoccupa)

Alla fine ce la fa ad entrare nella Casa. L'influencer Selvaggia Roma farà parte dei concorrenti "vip" del Grande Fratello. Negli ultimi giorni il suo ingresso era finito sotto i riflettori mediatici per un sospetto caso di positività al Covid. Lo stesso Alfonso Signorini conduttore del reality show targato Endemol Shine Italy (in programma in prima serata stasera su Canale 5) aveva annunciato in diretta televisiva che Selvaggia Roma (influencer 29enne da 1 milione di follower, oggi single) non poteva più entrare nella Casa «per un caso di sospetta positività al Covid».

Ma nelle ultime ore l'influencer, ex protagonista di Temptation Island nel 2017, si è affrettata a fare chiarezza sul suo stato di salute: «Ho fatto il tampone prima di entrare al GFVIP e il risultato è negativo». «Sto benissimo e voglio rassicurare tutti sul fatto che non sono stata a contatto con gli altri concorrenti». Insomma, ingresso solo rimandato ma non annullato per il programma televisivo in onda ormai da due mesi. E c'è da scommettere che questa new-entry porterà un pò di scompiglio nella Casa. Qualcuno dei «vipponi» è una sua vecchia conoscenza? Vediamo.

Selvaggia Roma ha una lunga carriera televisiva. Corteggiatrice a "Uomini e Donne" nel 2012, poi l'amore contrastato con Franesco Chiofalo a Temptation Island nel 2017, fino al 2019 quando è diventata ospite fisso di "Live – Non è la D’Urso" al fianco di Eliana Michelazzo, coinvolta nello scandalo gossip che ha riguardato Pamela Prati e il fidanzato fantasma Mark Caltagirone. Insomma, stasera alcuni concorrenti avranno la possibilità di rivedere gli affetti più cari.

