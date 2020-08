"Se bastasse una canzone" di Eros Ramazzotti diventa una poesia anti-Covid con Leonardo Bocci

«Se bastasse una canzone... Basterebbe un secondo per far sparire il Covid». Leonardo Bocci ha pubblicato sui social una poesia ispirata alle parole di "Se bastasse una canzone" di Eros Ramazzotti e dedicata all'Italia in questi difficili tempi di pandemia. Il giovane attore, nell'emozionante video condiviso sul web, recita un testo che sa tanto di speranza, accompagnato dalle belle immagini delle città italiane. L'invito è quello di unirsi in una sola voce - una sola canzone appunto - mettendo da parte le inimicizie e la discordia per affrontare insieme quel terribile nemico che è il Covid. Il video è accompagnato da un messaggio di Eros Ramazzotti, che saluta Bocci e lo ringrazia per averlo omaggiato con questa bellissima poesia.



