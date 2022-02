«Senza social per 6 anni»: vince la scommessa con la mamma e guadagna 1800 dollari

Sei anni senza social per guadagnare 1800 dollari. Così una mamma americana ha convinto sui figlio 12enne a non aprire nessun profilo sui vari Facebook, Instagram o TikTok. Oggi, passati i sei anni e al compimento dei 18 anni, il ragazzo ha potuto ritirare il premio promesso. Premio che la mamma ha pagato ben volentieri, raccontando poi la storia sui social.

La prova senza social

Prima di mettere alla prova il figlio, Lorna Goldstrand Klefsaas - questo il nome della mamma - aveva ascoltato un programma radiofonico in cui si parlava di '16 for 16', una sfida con cui una madre dava alla figlia 1600 dollari al compimento del sedicesimo anno d'età.

«Non è stato difficile, era questione di orgoglio»

Sivert Klefsaas, il ragazzo protagonista della sfida, ha detto che non è stato troppo difficile stare lontano dai social media per sei anni. «Direi che non c'è stata una volta in cui ho pensato di interrompere la scommessa - ha spiegato - man mano che andavo avanti era più una questione di orgoglio». Ha detto anche che la sfida è stata educativa per lui, in particolare quando vede i suoi amici mentre passano da un'app social all'altra.