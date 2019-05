Nave di Scientology in quarantena ai Caraibi. «A bordo casi di morbillo»

Scatta l'allarme morbillo su una nave da crociera di Scientology con trecento persone a bordo, che è stata messa in quarantena nei Caraibi dopo aver scoperto casi di contagio a bordo tra i passeggeri. La nave risulta essere, appunto, di proprietà di Scientology, si chiama Freewinds e su essa si svolgono spesso ritiri religiosi. Ritiri che dureranno più a lungo del previsto, perché per ora nessuno potrà abbandonare la nave proprio per via della quarantena.

The Caribbean nation of St. Lucia quarantined a cruise ship after identifying a confirmed case of measles on board. The ship is reportedly owned by the Church of Scientology. https://t.co/Jm9jeXDPo2

— The New York Times (@nytimes) 2 maggio 2019